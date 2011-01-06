Українські фондові ринки розпочали новий рік на підйомі - експерти

Українські фондові ринки першу торговельну сесію в новому році провели на підйомі.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Зокрема, відзначають аналітики, індекс Української біржі в середу, 5 січня, виріс на значні 2,02%, тоді як обсяг торгів склав скромні 140 млн. грн.

За словами аналітиків, основою для зростання індексу Української біржі послужило вражаюче ралі по акціях гірничо-металургійного сектору. Так, Єнакієвський метзавод у середу додав 8,58%, Алчевський меткомбінат - 6,49%, «Азовталь» - 6,15%, Ясинівський КХЗ - 2,03%, Aвдеєвський КХЗ - 0,67%.

Як повідомляють аналітики, істотне збільшення котирувань 5 січня також продемонстрували папери "Центренерго" (+2,81%), «Укрсоцбанку» (+1,67%), «Укртелекому» (+1,65%) і «Мотор Січі» ( +1,42%). Решта блакитних фішок завершили день незначним подорожчанням. «Райффайзен банк Аваль» зріс на 0,51%, «Західенерго» - 0,43%, «Укрнафта» - 0,07%.

В огляді також сказано, що серед українських компаній, що торгуються на міжнародних майданчиках, в середу істотно підвищилася ціна паперів JKX Oil & Gas (+ 2,91%), тоді як котирування Regal Petroleum і Cadogan Petroleum не змінилися. Подорожчали папери Ferrexpo (+1,56%). По акціях MХП (-1,38%) спостерігалася корекція.