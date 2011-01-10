Оцінювачем 92% держпакета акцій "Укртелекому" визнано ТОВ "Острів"

ТОВ "Консалтингова фірма "Острів" (м. Київ) визнано переможцем конкурсу з відбору оцінювача 92,791% держпакета акцій "Укртелекому".

Про це УНІАН повідомили у Фонді державного майна України.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2010 р. Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс із відбору оцінювача 92,791% статутного капіталу ВАТ «Укртелеком».

Оцінка проводиться для продажу акцій ВАТ «Укртелеком» одному покупцеві у зв`язку з тим, що на приватизаційний конкурс із продажу держпакета акцій «Укртелекому» надійшла лише одна заявка.

Нагадаємо, голова Фонду державного майна Олександр РЯБЧЕНКО 21 грудня 2010 р. заявив, що на конкурс із продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком» надійшла лише одна заявка – від компанії ESU, що є дочірнім підприємством австрійського концерну EPIC.

Голова ФДМУ також повідомив, що оскільки у цьому конкурсі бере участь лише одна компанія, буде проведено незалежну оцінку пропонованого до продажу пакета акцій телекомунікаційного підприємства.

За словами О.РЯБЧЕНКА, оціночна вартість пакета акцій, відповідно до чинного законодавства, не буде нижча його оголошеної початкової вартості, яка становила 10 млрд. 500 млн. грн.

Конкурсна комісія з продажу 92,791% акцій ВАТ "Укртелеком" на своєму засіданні 28 грудня 2010 р. одностайно підтримала запропоновану єдиним учасником конкурсу компанією ТОВ «ЕСУ» Концепцію розвитку ВАТ "Укртелеком".

На засіданні конкурсної комісії було також підтверджено згоду ТОВ "ЕСУ" на перегляд початкової ціни пакета акцій і проведення його експертної оцінки (обов`язкова процедура у випадку, якщо в конкурсі бере участь один учасник). Ціна, яку запропонувало ТОВ "ЕСУ" за пакет акцій ВАТ "Укртелеком" становить 10 млрд. 500 млн. 10 грн., що лише на 10 грн. більше його стартової ціни.

Довідка УНІАН. Фонд державного майна України 13 жовтня 2010 р. оголосив конкурс із відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком».

Початкова ціна пакета держакцій "Укртелекому" становить 10 млрд. 500 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку України. Число абонентів місцевого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) тощо.

У 2009 році дохід компанії становив 8,4 млрд. грн., збитки – 456,4 млн. грн.