Green Trails Property сконцентрувала більше 15,3% акцій заводу «Світло шахтаря»

Компанія Green Trails Property Limited (Британські Віргінські острови) сконцентрувала у власності 15,3536% акцій ВАТ «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря» (Харків).

Про це сказано в повідомленні підприємства, опублікованому в інтернет-виданні ДКЦПФР.

У повідомленні наголошують, що відповідне повідомлення від реєстратора завод одержав 5 січня цього року.

Згідно з повідомленням, водночас компанія Medco Services Limited (Британські Віргінські острови), якій належало 15,3536% акцій заводу, вибула з числа акціонерів.

Довідка УНІАН. ВАТ «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря» є одним із старих машинобудівних підприємств, що спеціалізуються на виготовленні скребкових забійних конвеєрів, перевантажувачів і головних світильників за індивідуальними замовленнями шахт з урахуванням гірничо-геологічних умов роботи.

Окрім конвеєрів, завод виготовляє гідромуфти, запчастини до гірничошахтного устаткування, вибухобезпечні головні світильники, товари народного вжитку.

24,0996% акцій ВАТ «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря» належать ТОВ «Світло» (Харків), 23,9138% – UMBH (Ukrainian Machine Building Holding) Limited (Кіпр), 15,3536% – Green Trails Property Limited (Британські Віргінські острови), 28,192% – фізособі.