Британська «Паррокс Корпорейшн Лімітед» стала власником 51% акцій «Західінкомбанку»

Компанія «Паррокс Корпорейшн Лімітед» (Лондон, Великобританія) стала власником 51% (12 700 383 штук) акцій ПАТ «Західінкомбанк» (м. Луцьк).

Про це повідомляється в офіційному інтернет-виданні Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, пакет акцій ВАТ «Недиверсифікований закритий венчурний інвестиційний фонд «Інноваційні стратегії» зменшився до 48,463% (12 068 618 штук) акцій.

Довідка УНІАН. ПАТ «Західінкомбанк» засноване в 1993 році.

За даними НБУ, на 1 жовтня 2010 року ВАТ «НЗВІФ «Інноваційні стратегії» належало 99,463% акцій банку.