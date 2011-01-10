Світові фондові ринки у п'ятницю закрилися зниженням - експерт

Світові фондові ринки у п`ятницю, 7 січня, закрилися зниженням.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

За його інформацією, європейський індекс DJ Stoxx 600 у п`ятницю знизився на 0,2%, американські індекси DJIA і S&P 500 також втратили 0,2%. Падіння відбулося після зростання у четвер на тлі позитивних даних про ринок праці від компанії ADP. За її даними, в грудні 2010 року кількість зайнятих в економіці США збільшилася на 297 тис., в порівнянні з очікуваним значенням в 100 тис. Рівень безробіття в США знизився з 9,8% в листопаді до 9,4% в грудні.

Як відзначив аналітик, причиною п`ятничного зниження індексів стали офіційні дані про кількість нових робочих місць, що суперечать статистиці ADP. У грудні в економіці США за винятком сільського господарства було створено 103 тис. робочих місць, тоді як консенсус-прогноз припускав створення 150 тис. місць.

За словами Д.БЄЛОВА, європейські ринки 7 січня знижувалися після відновлення хвилювань навколо боргових проблем в Єврозоні. Євро впав з USD/EUR 1,34 на початку цього року до USD/EUR 1,29 до кінця п`ятниці.