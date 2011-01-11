Експерти: перша декада січня стала періодом активних покупок українських єврооблігацій

Перша декада січня стала періодом активних покупок в українському сегменті єврооблігацій.

Про це йдеться в аналітичному огляді компанії Astrum Investment Management, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, зросли ціни абсолютно всіх суверенних паперів і більшої частини корпоративних випусків. Негативна динаміка була характерна тільки для єврооблігацій Києва, які опинилися під тиском інформації про новий випуск.

Як відзначають аналітики, Київ заявив про намір випустити єврооблігації в першому кварталі 2011 року. Об`єм випуску складе 200-300 млн. доларів. Емісія повністю піде на рефінансування наявного випуску на загальну суму 200 млн. доларів, погашення якого повинне відбутися в липні 2011 року.

На думку аналітиків, місту доведеться зробити щедру пропозицію інвесторам у зв`язку з «найбільшим рівнем витрат нервових клітин інвесторів» серед нереструктуризованих випусків. Аналітики рекомендують гравцям ринку звернути увагу на цей новий випуск.