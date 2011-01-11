Акції, які складають індекс Української біржі, показали різноспрямований рух - експерт

Акції, що складають індекс Української біржі, показали у понеділок, 10 січня, різноспрямований рух.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

Проте, відзначив він, індекс Української біржі завершив вчорашній день зростанням. Очікування зростання цін на вугілля призвело до зростання цін акцій Ясинівського КХЗ, Ш/у «Покровське» і Авдіївського КХЗ на 10,8%, 8,4% і 6% відповідно.

Водночас, за словами аналітика, акції виробників сталі - Алчевського МК, Єнакіївського МЗ і «Азовсталі» - у понеділок втратили 1,6-2,9% після істотного зростання минулого тижня.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 10 січня, підвищився на 0,17% – до 1 012,87 пункту. Загальний об`єм торгів склав 280 млн. 852 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 0,26% – до 2560,39 пункту. Загальний об`єм торгів склав 203 млн. 842 тис. грн., з них на терміновому ринку – 23 млн. 283 тис. грн.