Позитивний настрій на фондових майданчиках США перенісся в 2011 рік - експерти

Позитивний настрій на ключових фондових майданчиках США перенісся в 2011 рік.

Про це йдеться в аналітичному огляді компанії Astrum Investment Management, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, індекс S&P 500 завершив попередній тиждень на відмітці 11674 пунктів, що на 0,7% вище за передсвятковий рівень. Індекс DJIA склав 1271,5 пункту, що на 1% вище за передсвяткові значення.

Як вважають аналітики, оптимізм підтримується хорошими даними з ринку праці США. Згідно з даними від компанії ADP, в грудні кількість зайнятих в економіці США збільшилася на 297 тис. в порівнянні з очікуваним значенням в 100 тис. Рівень безробіття в США знизився з 9,8% в листопаді до 9,4% в грудні.

На думку аналітиків, «безхмарну картину дещо затьмарили опубліковані в п`ятницю офіційні дані про кількість нових робочих місць, що суперечать статистиці ADP». У грудні в економіці США, за винятком сільського господарства, було створено 103 тис. робочих місць, тоді як консенсус-прогноз передбачав створення 150 тис. місць. Проте, в новий тиждень ринки входять на оптимістичній ноті.