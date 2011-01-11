Експерти: на міжнародних майданчиках вчора подорожчали папери українських нафтогазових компаній

На міжнародних фондових майданчиках істотне зростання вчора продемонстрували папери українських нафтогазових компаній.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, 10 січня лідерами стали Regal Petroleum (+4,26%) і Cadogan Petroleum (+2,38%). При цьому динаміка JKX Oil & Gas (+0,45%) була більш поміркованою. Котирування Ferrexpo (-1,67%) і «Mіроновского хлібопродукту» (-0,89%) просіли.

Як відзначають аналітики, на Варшавській біржі в понеділок суттєво подорожчали «Агротон» (+3,29%) і «Aстарта» (+3,13%). У той же час, за акціями «Кернел» (-1,13%) спостерігалася корекція.