Експерти прогнозують зростання прибутковості ОВДП

На найближчих аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) може відбутися підвищення прибутковості цінних паперів внаслідок необхідності погашення випусків ОВДП, проведених раніше.

Про це йдеться у щоденному огляді фінансових ринків, підготовленому експертами «ІНГ Банк Україна».

В огляді повідомляється, що сьогодні Міністерство фінансів проведе перший аукціон у поточному році. На аукціоні будуть запропоновані три випуски ОВДП: два короткострокових випуски (6-місячні, 9-місячні) і один середньостроковий випуск (2-річні ОВДП).

Експерти відзначають, що у грудні недержавні інвестори обіймали вичікувальну позицію щодо первинних розміщень ОВДП на фоні небажання уряду підвищувати їх прибутковість, при цьому всі облігації (2 млрд. грн.) були придбані державними банками.

«Поточного місяця Мінфін може змінити свою стратегію унаслідок майбутніх великих погашень ОВДП (3,5 млрд. грн. у січні порівняно з усього 0,3 млрд. грн. у грудні). Отже, Мінфін, можливо, спробує підвищити привабливість первинного ринку для недержавних інвесторів. Необхідність погашення попередніх випусків облігацій на суму 1,1 млрд. грн. завтра потенційно може сприяти зростанню прибутковості ОВДП на сьогоднішньому аукціоні», - вважають експерти банку.

Водночас, на їх думку, досить несприятлива ситуація на ринку, найімовірніше, призведе до того, що обсяг розміщення на аукціоні буде незначним, а уряд погашатиме попередні випуски облігацій з своїх власних коштів.