Експерти: Індекс Української біржі вчора знаходився в червоній зоні, але до закриття зумів відновити втрати

Індекс Української біржі знаходився в червоній зоні у першій половині вчорашнього дня, але до закриття сесії зумів відновити втрати.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданій агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, в понеділок, 10 січня, українські фондові ринки закрилися незначним зростанням. На Українській біржі в центрі уваги інвесторів опинилися папери коксохімічних заводів. Акції Ясинівського КХЗ злетіли на 10,79%, а котирування Авдєєвського КХЗ підскочили на 5,94%.

За інформацією аналітиків, серед інших блакитних фішок лише двом компаніям вдалося закінчити понеділок на позитивній території. Істотно підвищилися котирування «Центренерго» (+2,92%) і незначно подорожчали папери «Укрнафти» (+0,26%).

В огляді наголошується, що за акціями інших ліквідних паперів інвестори фіксували прибуток. Лідерами зниження стали Алчевський меткомбінат (-2,88%), Єнакієвський метзавод (-2,42%) і «Західенерго» (ZAEN -2,05%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 10 січня, підвищився на 0,17% - до 1 012,87 пункту. Загальний обсяг торгів склав 280 млн. 852 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 0,26% - до 2560,39 пункту. Загальний обсяг торгів склав 203 млн. 842 тис. грн., з них на терміновому ринку - 23 млн. 283 тис. грн.