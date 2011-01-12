Поняття “статутний фонд” замінюється на “статутний капітал” - закон
09:42, 12 січня 2011Фондовий ринок
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статутного капіталу” (щодо заміни поняття “статутний фонд” поняттям “статутний капітал”)
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 22 грудня 2010 року.
Законом внесено зміни до ряду законодавчих актів України, замінивши в них поняття “статутний фонд”, поняттям “статутний капітал”.
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