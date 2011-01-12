Янукович ветував закон про викуп акцій міноритаріїв

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ветував Закон «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» (про вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств), яким передбачалося надати власникам 95% акцій акціонерних товариств права вимоги викупу акцій міноритаріїв. Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави. Ветованим законом, прийнятим Верховною Радою 22 грудня 2010 року, передбачалося також уточнення повноважень Наглядової ради товариства, діяльності виконавчих органів, уточнення порядку придбання акцій товаритсва за результатами придбання контрольного пакета акцій.

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