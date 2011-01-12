Фондовий ринок Польщі в середу продовжив зростання

Головний індекс Варшавського фондового ринку WIG20 на відкритті торгів в середу продовжив зростання після напівпроцентного мінуса у вівторок, 11 січня.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, блакитні фішки, які відкрилися 0,08% плюсом, за першу годину торгів досягли 0,8% зростання.

До 10.01 місцевого часу індекс котирувався на рівні 2 693,45 пунктів.

На початку торгів подорожчали папери 8 компаній головного індексу проти 10,які подешевшали.

Як повідомляв УНІАН, WIG20 вчора перервав серію мінусових сесій з 4 січня, закінчивши день 0,49% плюсом.