Українські фондові майданчики зросли на фоні зовнішнього позитиву - експерти

Українські фондові майданчики у вівторок, 11 січня, закрилися зростанням на фоні зовнішнього позитиву.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, згідно з результатами торгів, індекс Української біржі зріс на 1,39%, опинившись на рівні 2596,07 пункту, а індекс ПФТС – на 1,64% до 1029,47 пункту. Лідером торгів за об`ємом на Українській біржі виступила «Укрнафта» (19,1 млн. грн.), а лідерами зростання стали підприємства енергетичного сектора. Закрема, акції «Центренерго» зросли на 8,91%, «Донбасенерго» - на 4,08%, «Західенерго» - на 2.59%, на тлі майбутнього зростання цін на електроенергію.

За інформацією аналітиків, біржі Азіатсько-Тихоокеанського регіону у вівторок закрилися переважно зростанням провідних індексів на фоні заяви міністра фінансів Японії про плани придбати близько 20% держоблігацій, що випускаються Європейським фондом стабільності. Ця новина знизила побоювання інвесторів щодо боргової кризи Єврозони. На тлі цього торгова сесія в США і Європі закрилася в зеленій зоні. Крім того, підтримку ринку подали позитивні корпоративні звітності Sears Holdings Corp і Lennar Corp.

Аналітики повідомляють, що сьогодні в першій половині дня будуть опубліковані дані про об`єм промислового виробництва в зоні євро за листопад. Також по США вийде така статистика: значення індексу цін на імпорт за грудень в 15:30 за київським часом, дані про запаси нафти і нафтопродуктів за тиждень в 17:30, а в 21:00 буде опублікована "Бежева книга" і показники балансу бюджету за грудень.