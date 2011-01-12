ФДМ розповів, що продасть Україна в цьому році

Фонд державного майна України (ФДМУ) оприлюднив орієнтовний перелік підприємств, які плануються до продажу в 2011 р. Про це повідомляється в офіційному виданні Фонду державного майна «Відомості приватизації» від 12 січня 2011 р.

Зокрема, у 2011 р. ФДМ знову планує виставити на продаж 46% держпакет ВАТ «Черкасиобленерго», 25% + 1 акція ВАТ “Сумиобленерго”, 94,47% ДАХК “Енергобуд», 50% + 1 акція АХК «Укрнафтопродукт», 74,62% ВАТ «Росава», 26,31% ВАТ “Астарта”, 51% ВАТ «Антрацитшахтобуд», 45,38% ВАТ «Трест «Свердловськшахтобуд», 51,04% ВАТ «Краснодоншахтобуд», 100% ВАТ «Костянтинівський металургійний завод», 60,86% ВАТ «Макіївський металургійний комбінат», 90,8% ВАТ «Азовкабель», 100% «Київський мотоциклетний завод», 36,54 % «Луганськнафтопродукт”, 91,595% ВАТ “Акціонерна компанія “Свема”, 100% ВАТ “Завод “Маяк”, 100% ВАТ “Феодосійська суднобудівна компанія “Море”, 100% ВАТ “Авіаційна компанія “Мегалайн”, 100% ВАТ “Авіаційне підприємство спеціального призначення “Меридіан”, 35,516% ВАТ “Рівненська авіакомпанія “Універсал-Авіа”, 25% ВАТ “Чернігівський завод радіоприладів “ЧеЗаРа” й ін.