ВР ухвалила закон про порядок видачі дублікатів та копій ліцензій на ринку цінних паперів

Верховна Рада ухвалила в цілому Закон «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 264 народних депутатів з 431, зареєстрованого в сесійній залі.

Закон передбачає встановлення плати за видачу дублікатів ліцензій на провадження окремих видів діяльності на ринку цінних паперів, копій цих ліцензій, їх переоформлення, а також за видачу сертифікатів на право здійснення професійної діяльності з цінними паперами в Україні та їх дублікатів, із спрямуванням зазначених отриманих коштів на рахунки державного бюджету України.