ВР ухвалила законопроект про фінмоніторинг діяльності професійних учасників фондового ринку

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Закону "Про внесення змін до Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” щодо фінансового моніторингу діяльності професійних учасників фондового ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 232 народних депутата із 432 зареєстрованих у сесійній залі.

Проектом пропонується внести зміни до статей 16 та 27 Закону “Про цінні папери та фондовий ринок” щодо можливості створення за межами України філій і представництв професійних учасників фондового ринку за погодженням та у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та за умови додержання ними вимог щодо організації фінансового моніторингу за межами України.

Також пропонується встановити, що умовою отримання ліцензії та здіснення професійної діяльності на фондовому ринку є відсутність володіння значною часткою у статутному капіталі професійних учасників фондового ринку особами, які мають непогашену та незняту судимість за злочини у фінансовій та службовій сферах.