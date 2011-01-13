ДКЦПФР зареєструвала облігації і проспект емісії «Сбербанка России»

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) зареєструвала випуск облігацій та проспект емісії облігацій дочірнього банку "Сбербанка Росииї" серії Е на суму 750 млн. грн. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДКЦПФР.

Як повідомляв УНІАН, Наглядова рада "Сбербанка Росииї" 23 листопада 2010 року ухвалив рішення про випуск 750 тис. іменних процентних облігацій серії "Е" у бездокументарній формі номінальною вартістю 1 тис. грн. кожна.

Розміщення паперів буде відкритим і пройде з 21 січня 2011 по 10 січня 2012 року. Термін погашення облігацій - 18 січня 2013 року.

Процентна ставка на 1-8 періоди встановлюється в розмірі 12,75% річних у гривні. Кожен процентний період становить 91 календарний день.

Міжнародне агентство Moody's Investors Service присвоїло випуску облігацій АТ "Сбербанка Росииї" рейтинги Ba2 - за міжнародною шкалою і Аa1.ua - за національною шкалою.

Довідка УНІАН. АТ "Сбербанка Росииї" (м. Київ) зареєстровано в червні 2001 року, є 100% дочірнім банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (м. Москва).