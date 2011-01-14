Приватизацію Одеської кіностудії призупинили

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон "Про призупинення приватизації пакету акцій, що належать державі у статутному фонді Закритого акціонерного товариства “Одеська кіностудія”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 354 народних депутата із 420 зареєстрованих у сессійній залі.

Згідно з ухваленим рішенням, тимчасово, до прийняття закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення умов для відновлення українського кіномистецтва, призупинено приватизацію і заборонено внесення державою до статутних фондів господарських товариств усіх форм власності пакету акцій, що належить державі у статному фонді закритого акціонерного товариства “Одеська кіностудія”, а також передачу його у заставу.

Кабінету міністрів доручено забезпечити виконання цього закону та у тримісячний термін з дня його опублікування розробити і подати на розгляд Верховної Ради законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення умов для відновлення українського кіномистецтва".