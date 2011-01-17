Фондовий ринок Польщі почав тиждень зниженням
11:58, 17 січня 2011Фондовий ринок
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Головний індекс Варшавської фондової біржі WIG20 почав тиждень торгів невеликим зниженням.
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, блакитні фішки відкрилися на рівні 2.701,75 пункту, що 0,12% нижче за закриття минулого тижня.
У перші хвилини торгів індекс вирвався в плюс, після чого знову провалився в мінус і котирувався в районі відкриття.
Як повідомляв УНІАН, WIG20 за минулий тиждень виріс на 1,1%.
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