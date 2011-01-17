Підтримку ринку акцій надав позитивний звіт банку JP Morgan Chase - експерти

Підтримку ринку акцій у п'ятницю, 14 січня, надав позитивний фінансовий звіт банку JP Morgan Chase за четвертий квартал.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, фондові біржі Азіатсько-Тихоокеанського регіону в п'ятницю закрилися переважно зниженням на тлі слабких даних по ринку праці з США. А торги в Європі і США завершилися зі змішаною динамікою індексів під впливом слабкої макроекономічної статистики з цих регіонів, а також новин про підвищення резервних вимог до банків у Китаї.

Як відзначають аналітики, українські ринки в п'ятницю закрилися зниженням.Лідером торгів за обсягом на Українській біржі виступила «Укрнафта» (18.1 млн. грн.). За всіма компаніям індексного кошика було зафіксовано зниження. Так, найбільше падіння показали акції Алчевського меткомбінату (-3,52%), «Стиролу» (-3.12%) і "Азовсталі" (-2,28%).

За словами аналітиків, сьогодні важливої макроекономічної статистики не передбачається, а біржі США будуть закриті у зв'язку зі святом - Днем Мартіна Лютера Кінга.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п'ятницю, 14 січня, знизився на 1,25% - до 1 023,60 пункту. Загальний обсяг торгів склав 74 млн. 722 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 1,22% - до 2569,79 пункту. Загальний обсяг торгів склав 249 млн. 936 тис. грн., З них на терміновому ринку - 74 млн. 694 тис. грн.