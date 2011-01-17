Розвинені фондові ринки у п'ятницю показали неоднорідні результати – експерт

Розвинені фондові ринки у п`ятницю, 14 січня, закрилися з неоднорідними результатами.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

За його інформацією, європейський індекс DJ Stoxx 600 у п`ятницю втратив 0,1%. Американський індекс DJIA зріс на 0,5%, тоді як S&P 500 додав 0,7%.

Як підкреслив аналітик, звіт JPMorgan Chase за четвертий квартал 2010 року порадував ринкових гравців. Прибуток на акцію склав 1,12 долара, що більш ніж на 12% вище за очікування. Результати, що перевищили очікування, спровокували ралі акцій фінансового сектора, яке визначило зростання американських індексів.

За словами Д.БЄЛОВА, опубліковані у п`ятницю макроекономічні дані виявилися неоднорідними. Промислове виробництво в грудні зросло на 0,8%, що на 0,3 процентного пункту вище за очікування. Індекс споживчих цін в грудні зріс на 0,5%, перевищивши очікування на 0,1 пункту. Роздрібні продажі, за винятком автомобілів і енергетичної складової, збільшилися в грудні на 0,4%, також перевищивши очікування на 0,1 пункту. Водночас, загальний показник роздрібних продажів зріс на 0,6% проти очікуваних 0,8%. Попередня статистика щодо індексу споживчих настроїв в січні від Університету Мічигану зафіксувала його зниження на 1,8 пункту до 72,7 пункту, не виправдавши ринкових очікувань зростання на 1 пункт.

Аналітик відзначив, що порція негативних новин поступила у п`ятницю з Китаю. Чергове підвищення ставок резервування Народним банком Китаю на 0,5 процентного пункту до 19% зробило негативний вплив на фондові ринки, примусивши акції спрямуватися вниз. Європейські ринки випробовували низхідний тиск від зниження суверенного рейтингу Греції нижче за інвестиційний рівень: з BBB– до BB+. Прогноз для рейтингу негативний, що означає ймовірність його подальшого зниження.

Як повідомив Д.БЄЛОВ, сьогодні не очікується публікації макроекономічних даних у США і корпоративній звітності. Зовнішній фон на відкритті українського ринку склався помірно позитивний. Зокрема, хороший новинний фон є для котирувань «Азовсталі», Алчевського металургійного комбінату, ММК ім. Ілліча і Шахтоуправління «Покровське» у зв`язку з сильним зростанням експортних цін на український прокат, а також стрибком цін на коксоване вугілля в Австралії.