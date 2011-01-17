Українські фондові ринки закрили минулий тиждень істотним спадом - експерти

Українські фондові ринки закрили минулий тиждень істотним спадом.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, акції металургійних компаній на Українській біржі у п`ятницю, 14 січня, продовжили демонструвати негативну цінову динаміку. Алчевській МК втратив 3,52%, «Азовсталь» - 2,48%, Ясинівський КХЗ - 2,48%), Єнакіївський МЗ - 2,28%, Авдіївський КХЗ - 0,97%.

Аналітики відзначають, що істотно знизилися у п`ятницю котирування «Укрсоцбанку» (-1,72%), генкомпаній («Центренерго» впала на 1,61%, «Західенерго» - на 1,582%) і «Укртелекому» (-1,33%). Решта ліквідних паперів завершила торги незначними втратами в рамках одного відсотка.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 14 січня, знизився на 1,25% – до 1 023,60 пункту. Загальний об`єм торгів склав 74 млн. 722 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 1,22% – до 2569,79 пункту. Загальний об`єм торгів склав 249 млн. 936 тис. грн., з них на терміновому ринку – 74 млн. 694 тис. грн.