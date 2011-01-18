Експерт прогнозує зростання попиту на ОВДП на сьогоднішньому аукціоні

На сьогоднішньому аукціоні можна очікувати зростання попиту на облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН старший аналітик компанії Astrum Investment Management Сергій Фурса.

За його прогнозами, найбільш привабливим інструментом може стати короткий випуск 3-місячних облігацій. Результативним має стати розміщення двох коротких випусків.

У той же час, вважає С. Фурса, немає впевненості, що уряд зможе розмістити середньострокові облігації. Незважаючи на зниження прибутковості на вторинному ринку, інвесторам може знадобитися кілька тижнів, щоб знизити вимоги за прибутковістю нижче 10%.

Як вважає аналітик, «родзинкою» аукціону є первинне розміщення ОВДП з погашенням в 2016 році, умовами яких передбачена можливість дострокового погашення після п'яти купонних платежів. Таким чином, ці папери мають оцінюватися як аналог півторарічних ОВДП, підкреслив С. Фурса.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України проводить 18 січня 2011 аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

До розміщення запропоновані папери з погашенням: 27 квітня 2011 року (термін обігу 98 днів), 13 липня 2011 року (175 днів), 27 березня 2013 року (798 днів) і 13 липня 2016 року.