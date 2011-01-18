Експерти: увага інвесторів зосередилося на зустрічі єврогрупи

Увага інвесторів у понеділок, 17 січня, була зосереджена на зустрічі єврогрупи, на якій мали обговорюватися подальші заходи боротьби з борговою кризою в Єврозоні.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, важлива макроекономічна статистика вчора не виходила, а в США був вихідний у зв'язку з національним святом - Днем Мартіна Лютера Кінга.

Як повідомляють аналітики, торгова сесія в Європі в понеділок, 17 січня, проходила в червоній зоні в очікуванні рішень, прийнятих на зустрічі міністрів фінансів Євросоюзу. Крім того, стало відомо, що агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг Греції до "ВВ +" з "ВВВ-". Фондові біржі Азіатсько-Тихоокеанського регіону в понеділок закрилися переважно зниженням на тлі п'ятничної новини про підвищення резервних вимог до банків у Китаї.

Аналітики відзначають, що українські індекси 17 січня закрилися зростанням. Лідером торгів за обсягом на Українській біржі виступив Алчевський меткомбінат (31,5 млн. грн.). Серед паперів індексного кошика лідерами зростання виступили Алчевський меткомбінат (+9,69%), «Азовсталь» (+3,81%) і «Укрсоцбанк» (+2,79%). Зниження було зафіксовано по акціях "Західенерго" (-0,14%) і «Укртелекому» (-0,06%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 17 січня, підвищився на 0,72% - до 1 030,98 пункту. Загальний обсяг торгів склав 205 млн. 808 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 1,37% - до 2605,12 пункту. Загальний обсяг торгів склав 252 млн. 74 тис. грн., З них на терміновому ринку - 41 млн. 413 тис. грн.