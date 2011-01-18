Український фондовий ринок сьогодні знову показав зростання

Індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 18 січня, підвищився на 1,56% - до 1 047,04 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 34 млн. 810 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів підвищився на 1,59% - до 2646,59 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 298 млн. грн., з них на терміновому ринку - 63 млн. 541 тис. грн.