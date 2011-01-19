Українські фондові ринки у вівторок продовжили зростання - експерти

Українські фондові ринки у вівторок, 18 січня, продовжили своє зростання.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, під підсумками сесії у вівторок найкращі результати на Українській біржі продемонстрували представники банківського сектору. Акції «Укрсоцбанку» злетіли в ціні на 8,28%, істотно підросли і котирування Райффайзен Банк Авалю (+3,66%). Серед лідерів зростання знову опинилися папери компанії «Центренерго» (+2,79%). Позитивну динаміку продемонстрував й інший гравець енергоринку - «Західенерго» (+1,44%).

За словами аналітиків, оптимістичні настрої збереглися також відносно компаній гірничо-металургійного сектору. Алчевський меткомбінат у вівторок додав 2,50%, «Азовсталь» - 2,15%, Eнакієвскій метзавод - 1,99%, Aвдеєвський КХЗ - 1,34%, Ясинівський КХЗ - 0,54%. У червоній зоні закінчили торги лише «Укрнафта» (-0,72) і «Укртелеком» (-0,53%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 18 січня, підвищився на 1,56% - до 1 047,04 пункту. Загальний обсяг торгів склав 34 млн. 810 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 1,59% - до 2646,59 пункту. Загальний обсяг торгів склав 298 млн. грн., з них на терміновому ринку - 63 млн. 541 тис. грн.

