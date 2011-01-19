Торги в Європі пройшли на позитивній території - експерти

Торги в Європі у вівторок, 18 січня, проходили на позитивній території на тлі обіцянок міністрів фінансів збільшити фонд стабілізації ЄС.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, біржі США у вівторок відкрилися зі змішаною динамікою індексів. Негативний вплив на ринок чинив фінансова звіт за IV квартал американського банку Citigroup Inc., Який виявився гіршим за прогнози аналітиків. Крім того, сильне падіння було зафіксовано за акціями Apple у зв'язку з тим, що глава компанії Стів Джобс пішов у безстрокову відпустку за станом здоров'я. Фондові біржі Азії показали змішану динаміку, лідерами зростання виступили компанії технологічного сектору на тлі підвищення ціни на карти пам'яті DRAM.

Аналітики відзначають, що українські індекси у вівторок закрилися ростом.Лідером торгів за обсягом на Українській біржі виступив Алчевський меткомбінат (27.5 млн. грн.). Серед паперів індексного кошика лідером зростання виступив банківський сектор. Акції «Укрсоцбанку» подорожчали на 8,28%, "Райффайзен Банку Аваль» - на 3,66%. Зниження було зафіксовано тільки по «Укрнафті» (-0,72%) і «Укртелекому» (-0,53%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 18 січня, підвищився на 1,56% - до 1 047,04 пункту. Загальний обсяг торгів склав 34 млн. 810 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 1,59% - до 2646,59 пункту. Загальний обсяг торгів склав 298 млн. грн., З них на терміновому ринку - 63 млн. 541 тис. грн.

