Фондовий ринок Польщі сьогодні продовжив зниження



Головний індекс Варшавської фондової біржі WIG20 на відкритті торгів у четвер знизився ще на 0,7% після падіння на 1,3% у середу.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, блакитні фішки після відкриття почали відпрацьовувати втрати, але до 9:30 знову впали на 0,6%.

Індекс котирувався в районі 2,740 тис. пунктів.

На початку торгів подешевшали папери 13 компаній головного індексу проти 6, які подорожчали.

Лідерами падіння стали акції будівельного GTC, паливного Lotos і компанії з видобутку міді KGHM, які подешевшали на 1,6%, 1,4% та 1,1%.

Як повідомляв УНІАН, WIG20 на початку вчорашніх торгів вперше з червня 2008 року пробив рівень 2,8 тис. пунктів. Днем раніше блакитні фішки подорожчали на 2,7%.