Українські ринки акцій на тлі негативу з-за кордону показали змішану динаміку - експерти

Українські ринки акцій у середу, 19 січня, на тлі негативу з-за кордону закрилися зі змішаною динамікою.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, у середу лідером торгів за обсягом на Українській біржі виступила «Укрнафта» (25,6 млн. грн.). Найбільшый корекції піддалися акції металургів, а також банківського сектора. Краще ринку торгувалися акції "Центренерго" (+2,47%) і Стаханівського вагонобудівного заводу (+1,05%).

Як відзначають аналітики, фондові біржі Азії в середу закрилися зростанням на тлі сильної корпоративної звітності за четвертий квартал зі США. Торгова сесія в Європі і США проходила з пониженням провідних індексів. На хід торгів негативно вплинула статистика зі США. Так, число розпочатих будівництв будинків у грудні знизилося до 529 тис. одиниць проти прогнозу в 550 тис. Крім того, фінансові звіти за IV квартал від Goldman Sachs, Northern Trust і State Street розчарували інвесторів. Але поліпшення квартальних результатів показали такі банки, як Wells Fargo і Bank of New York Mellon.

За словами аналітиків, сьогодні публікуються дані по ВВП та інфляцію в Китаї, а також з індексу виробничих цін у Німеччині за грудень. У ході американської сесії вийдуть дані про заявки на допомогу з безробіття в США, продаж на вторинному ринку нерухомості за грудень і індекс ділової активності від ФРБ Філадельфії за січень.