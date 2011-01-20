Компанія Dragon Capital стала членом Варшавської фондової біржі

Інвестиційна компанія Dragon Capital отримала доступ до торгівлі акціями з основного лістингу Варшавської фондової біржі (WSE).

Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Відповідну ліцензію отримала компанія Dragon Capital (Cyprus) Limited. Як відзначили в компанії, раніше Dragon Capital торгувала на WSE через місцевих брокерів, тепер торги на цьому ринку будуть здійснюватися безпосередньо.

«Вже кілька років ми забезпечуємо аналітичне покриття з розміщених у Варшаві компаніями активів, зокрема "Астарті" і Kernel. Найближчим часом плануємо розширити покриття на компанії "Агротон" і "Мілкіленд", які вийшли на WSE у 2010 р.», - відзначив директор, начальник відділу місцевих торгових операцій ІК Dragon Capital Дмитро Тарабакін.

Крім того, за його словами, в цьому році Dragon Capital планує провести IPO кількох українських компаній. «Швидше за все, це будуть розміщення на Варшавській або Лондонської фондових біржах», - зазначив він.

Довідка УНІАН. Dragon Capital надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг для корпоративних і приватних клієнтів. Варшавська фондова біржа - найбільша фондова біржа в Центральній та Східній Європі за показниками обсягу торгів та ринкової капіталізації.