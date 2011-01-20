Fitch: прогноз по нафтогазових компаніях Росії та СНД - стабільний

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings опублікувало черговий щорічний звіт із прогнозами по кредитоспроможності, в якому йдеться, що прогноз по нафтогазових компаніях Росії та СНД є стабільним.

Про це сказано в повідомленні Fitch Ratings, переданому агентству УНІАН.

У повідомленні зазначається, що стабільний прогноз по нафтогазовому сектору вказаного регіону відображає думку Fitch про те, що основні рейтинговані нафтогазові компанії в Росії та СНД збережуть рівні видобутку і фінансові показники, а також матимуть достатній запас міцності й можливості по залученню боргу для фінансування своїх значних програм капвкладень. Сприятливим чинником для рейтингів більшості нафтогазових компаній Росії та СНД є передбачувана державна підтримка, й їх рейтинги пов'язані з суверенним рейтингом.

Світовий попит на енергоносії залишиться високим у 2011 р. Fitch очікує, що виробництво вуглеводнів у Росії та СНД загалом демонструватиме зростання на рівні низьких однозначних чисел за рахунок збереження рівнів видобутку на зрілих родовищах (brownfield) у поєднанні зі збільшенням видобутку на нових родовищах (greenfield) у Східному Сибіру й на Каспійському шельфі.

Прогнозується підвищення цін на газ на внутрішньому ринку приблизно на 15% у 2011 р. з метою досягнення паритету за ціною нетбек із Європою до 2014 р. Російські інтегровані нафтові компанії прискорюють реалізацію планів із розвитку бізнесу в сегменті попутного газу, що в довгостроковій перспективі має сприятливо позначитися на їх рейтингах.

Більшість нафтогазових компаній Росії та СНД, рейтингованих Fitch, досягли прогресу за своїми капіталоємними проектами у області розвідки й видобутку, які відносяться головним чином до підтримки видобутку на зрілих родовищах й введенні в експлуатацію нових родовищ на віддалених територіях із нерозвиненою інфраструктурою й суворими кліматичними умовами. Вони також продовжують модернізувати свої активи в галузі переробки й збуту та інвестують у дистрибуцію й розширення за кордоном.

Fitch очікує, що російські нафтові компанії підтримуватимуть сукупний валовий скорегований борг на рівні близько 120 млрд. дол. і медіанне відношення операційного грошового потоку (CFO) до валового скорегованого боргу в 60%. Медіанне відношення операційного грошового потоку до капіталовкладень повинне залишитися на рівні близько 1,2x у 2011 р.

Оподаткування нафтогазових компаній залишиться основним джерелом доходів російської держави в близькому майбутньому. Fitch очікує, що загальне податкове навантаження як і раніше буде високим. В цілому дія на рейтинги є нейтральною, оскільки ймовірно надання нових податкових пільг, які вже тривалий час лобіює галузь.

Fitch очікує, що в 2011 р. казахстанські й азербайджанські нафтогазові компанії помірно покращать медіанний показник скорегованого левереджа по грошових коштах від операційної діяльності (FFO) відповідно до 2,1x і 1,8x, у результаті покращення операційного грошового потоку. Рейтинги нафтогазових компаній СНД беруть до уваги високі показники заміщення запасів й кратності запасів у цих компаній, а також їх сильні зв'язки з державою.

У 2011 р. активність у області злиття й поглинань може у все більшому ступені спостерігатися в нафтогазових компаній Росії та СНД, які продовжать здійснювати придбання, як на розвинених, так і таких, що на розвиваються ринках. У міру відновлення економіки, нафтогазові компанії Росії та СНД можуть у все більшій мірі бути зацікавленими в покращенні своїх ринкових позицій. Fitch очікує підвищення активності у області злиття й поглинань на тлі того, як у 2011 р. нафтогазові компанії Росії та СНД вибірково використовуватимуть можливості для розширення свого бізнесу або для збільшення частки ринку і на рівних конкуруватимуть із зіставними компаніями з розвинених ринків.

