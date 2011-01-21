Суд визнав незаконним розпорядження Кабміну Тимошенко про продаж понад 200 підприємств

Суд за ініціативи Генеральної прокуратури України визнав незаконним розпорядження колишнього уряду щодо продажу 201 підприємства стратегічних галузей економіки.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури.

Зокрема, Київський апеляційний адміністративний суд 19 січня 2011 року задовольнив позов ГПУ про визнання незаконним розпорядження Кабінету міністрів від 3 березня 2008 року №1517-р "Про затвердження переліків господарських товариств, що підлягають приватизації у 2009 році" (у частині включення до переліку вищезазначених підприємств) і скасував постанову суду першої інстанції, якою в задоволенні цього позову було відмовлено.

Як повідомлялося, згідно з розпорядженням Кабміну від 3 березня 2008 року №1517-р, підлягали приватизації, зокрема, ВАТ "Росава", ВАТ "Білоцерківський завод гумових технічних виробів", ВАТ Артемівський машинобудівний завод "Победа труда", ВАТ "Горлівський машинобудівний завод", ВАТ "Павлоградський завод "Буддеталь", ВАТ "Дебальцевський завод металургійного машинобудування", ВАТ "Київський завод реле та автоматики", ВАТ "Київський мотоциклетний завод", ВАТ "Мелітопольський завод тракторних гідроагрегатів", ВАТ "Куп`янський ливарний завод", ВАТ "Коломийський завод сільськогосподарських машин" та інші.