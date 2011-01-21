КМДА визначилась, яке комунальне майно продасть за два роки

Київська міська державна адміністрація підготувала та передала на розгляд депутатів Постійної комісії Київради з питань власності проект Програми приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2011-2012 роки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на заступника голови міськдержадміністрації Олександра ПУЗАНОВА.

«Ми пропонуємо виставити на продаж ті об’єкти, про які є достовірні відомості, що вони не були приватизовані раніше, там не перебувають установи й організації, які забезпечують життєдіяльність міста, вони не використовуються медичними установами чи органами громадського правопорядку», - запевнив О.ПУЗАНОВ.

Серед основних пріоритетів Програми він назвав: збільшення надходжень до бюджету Києва від приватизації, підвищення конкурентноздатності та прозорості процедур відчуження майна, продаж дрібних та малоліквідних пакетів акцій, збиткових та малоприбуткових підприємств, об’єктів незавершеного будівництва, а також залучення покупців, які зацікавлені у довгостроковому розвитку підприємств.

За словами О.ПУЗАНОВА, при підготовці проекту Програми були виправлені недоліки минулих років, які слугували об’єктом критики громадськості. На відміну від попередньої Програми приватизації, у проект нової Програми не ввійшли об’єкти історико-культурної спадщини, нерухомість та майнові комплекси, які знаходяться у використанні комунальних підприємств.

Як заявив заступник голови КМДА, суттєвою рисою проекту Програми є продаж об’єктів приватизації переважно шляхом проведення аукціонів, що дозволить значно збільшити надходження коштів до міського бюджету. Передбачається конкурсний відбір осіб, яких буде уповноважено на проведення аукціонів з продажу комунального майна.

Проект Програми включає три списки: по-перше, перелік об`єктів нерухомості, що підлягають приватизації; по-друге, перелік господарських товариств, пакети акцій та частки яких належать територіальній громаді Києва і підлягають продажу. І по-третє - на затвердження депутатів окремо пропонується перелік господарських товариств, що не підлягають приватизації. Серед них такі важливі для функціонування столиці підприємства, як АТ «Компанія “Київенергохолдинг», ВАТ ХК «Київміськбуд», ВАТ «АК «Київводоканал», ВАТ «Київгаз», ВАТ «Хліб Києва» тощо.

«У нас є чітке розуміння, що об’єкти, які мають для міста стратегічне значення, не можуть бути приватизовані», – підкреслив О.ПУЗАНОВ.

Наприкінці минулого року до комунальної власності міста були включені об’єкти, що перебували у власності ліквідованих районних рад. Наразі відбувається опрацювання пропозицій районних у місті Києві державних адміністрацій щодо переліку об’єктів приватизації на предмет можливості їх включення до Програми приватизації.

Програма приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2011-2012 роки вступить в силу після її затвердження депутатами Київської міської ради.