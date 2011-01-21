Кабмін вивчить рішення суду щодо скасування розпорядження уряду Тимошенко – Азаров

Уряд вивчить рішення суду про скасування розпорядження уряду Юлії ТИМОШЕНКО щодо списку об`єктів приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Суд скасував рішення попереднього уряду за протестом Генеральної прокуратури. Ми зараз розглянемо всі матеріали, пов`язані з судовим рішенням, і тоді вже ухвалюватимемо рішення», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, суд за ініціативою Генеральної прокуратури України визнав незаконним розпорядження колишнього уряду щодо продажу 201 підприємства стратегічних галузей економіки.

Зокрема, Київський апеляційний адміністративний суд 19 січня 2011 року задовольнив позов ГПУ про визнання незаконним розпорядження Кабінету міністрів від 3 березня 2008 року №1517-р "Про затвердження переліку господарських товариств, що підлягають приватизації в 2009 році" (у частині включення до переліку вищезазначених підприємств) і сксував постанову суду першої інстанції, якою в задоволенні цього позову було відмовлено.

Як повідомлялося, згідно з розпорядженням Кабміну від 3 березня 2008 року №1517-р підлягали приватизації, зокрема, ВАТ "Росава", ВАТ "Білоцерківський завод гумових технічних виробів", ВАТ Артемівський машинобудівний завод "Перемога праці", ВАТ "Горлівський машинобудівний завод", ВАТ "Павлоградський завод "Буддеталь", ВАТ "Дебальцевський завод металургійного машинобудування", ВАТ "Київський завод реле і автоматики", ВАТ "Київський мотоциклетний завод", ВАТ "Мелітопольський завод тракторних гідроагрегатів", ВАТ "Куп’янський ливарний завод", ВАТ "Коломийській завод сільськогосподарських машин" та інші.