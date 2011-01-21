АМКУ дозволив Energees Management придбати більше 50% акцій Regal Petroleum

Антимонопольний комітет України надав дозвіл компанії Energees Management Limited (Кіпр), що є 100% дочірньою компанією Energees Investments Limited, – головної холдингової компанії групи компаній Smart Holding («Смарт-холдинг», Київ), на придбання акцій нафтогазової компанії Regal Petroleum Plc (Великобританія) з активами в Україні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМКУ.

У повідомленні наголошують, що таке придбання забезпечує покупцеві перевищення 50% голосів у вищому органі управління емітента.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 року компанія Energees Management Limited зробила пропозицію Regal Petroleum plc. про її покупку за 121,5 млн. дол.

У листопаді 2010 року Regal Petroleum повідомила про припинення видобутку вуглеводнів в Україні. Перед цим Окружний адміністративний суд Києва відновив дію наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 30 березня 2010 р. про припинення дії ліцензій компанії Regal Petroleum plc. на розробку Мехедівсько-Голотовщинського і Свиридовського газоконденсатних родовищ.

Довідка УНІАН. Regal Petroleum працює в Україні з 1999 року. Компанія Regal Petroleum володіє в Україні заводом з переробки власного газу і конденсату потужністю 700 тис. куб. м газу і 200 куб. м конденсату на добу, а також трубопроводом завдовжки 13,2 км., що сполучає підприємство з системою магістральних газопроводів.

Основними нафтогазовими активами Regal є Мехедівсько-Голотовщинське (MEX) і Свиридовське (SV) газоконденсатні родовища (Полтавська обл.).

У 2009 р. компанія скоротила чистий збиток у 5,2 разу – до 9,82 млн. дол., збільшивши доходи на 73,6% – до 19,87 млн. дол.

Компанія Energees Management Limited належить Energees Investments Limited, яка у свою чергу контролюється холдинговою компанією Smart Holding Group («Смарт-холдинг»).