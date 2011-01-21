Загроза втрати власника потягне вниз акції "Луганськтепловозу" - експерти

Загроза втрати стратегічного власника тягнутиме ціну акцій "Луганськтепловозу" вниз у короткостроковій перспективі.

Так прокоментували УНІАН інформацію про оскарження Генпрокуратурою судових рішень, що підтвердили законність приватизації "Луганськтепловозу", аналітики інвестиційної компанії Foyil Securities.

За словами аналітиків, "Луганськтепловоз" повністю залежить від замовлень "Трансмашхолдингу" (ТМХ), тому загроза втрати стратегічного власника і інвестора тягнутиме ціну акцій вниз у короткостроковій перспективі, поки конфлікт повністю не вирішиться. "Ми не думаємо, що ціна впаде нижче за три гривні, оскільки це було середнім рівнем, коли питання власності було все ще під питанням", - відзначили в компанії.

У Foyil Securities також вважають, що, виходячи з позиції "Трансмашхолдингу", він не відкликатиме свої замовлення на 2011 р., тому виробництво «Луганськтепловозу» не повинне постраждати. "Наша цільова ціна в 5,53 грн. для акцій "Луганськтепловозу" повністю залежить від замовлень TMХ, тому, якщо з`являться свідчення того, що TMХ припиняє свої замовлення для підприємства на 2011 р., ми повинні будемо знизити цільову ціну", - повідомили в Foyil Securities. При цьому, за оцінкою аналітиків інвесткомпанії, загальна вартість проведеної продукції склала більше 1 млрд. грн., що в 2,3 разу більше, ніж в 2009 р.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на джерело, близьке до уряду, Генеральна прокуратура України направила касаційну скаргу на рішення Київського господарського апеляційного суду, яким він задовольнив апеляцію Фонду державного майна України і тим самим підтвердив законність приватизації 76,001% акцій холдингової компанії «Луганськтепловоз».

Таким чином, за інформацією джерела, на сьогодні припинена передача держпакету акцій «Луганськтепловозу» його покупцеві - компанії «Брянський машзавод».

Київський господарський апеляційний суд в грудні минулого року задовольнив апеляцію управляючої компанії «Брянський машзавод», відмінивши рішення Господарського суду Києва, що визнав недійсним договір купівлі-продажу 76,001% акцій холдингової компанії «Луганськтепловоз».

Рішення Господарського суду Києва було ухвалене за позовом Фонду держмайна від 8 жовтня 2010 р. щодо розірвання договору купівлі-продажу «Луганськтепловозу». Причиною для подання позову стала несплата Брянським машзаводом заявленої ним на приватизаційному конкурсі суми за держпакет акцій «Луганськтепловозу».

Довідка УНІАН. 15 червня 2010 р. управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія), входить в російський «Трансмашхолдинг», була визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакету акцій ВАТ «Луганськтепловоз».