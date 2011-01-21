Fitch присвоїло запланованому випуску облігацій METINVEST B.V. очікуваний рейтинг «B»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло очікуваний пріоритетний незабезпечений рейтинг «B» запланованому випуску доларових облігацій емітента METINVEST B.V. з терміном погашення від семи до десяти років. Про це повідомляється на сайті рейтингового агентства.

Згідно з повідомленням, рейтинг стримується суверенними рейтингами України ("B"/прогноз "Стабільний"/"B"). Очікуваний рейтинг повернення активів за облігаціями знаходиться на рівні "RR4".

Фінальні рейтинги будуть присвоєні після отримання остаточної документації випуску, яка повинна в основному відповідати одержаній раніше інформації, і після підтвердження даних за об`ємом і терміном обігу облігацій.

Надходження від випуску планується використовувати для фінансування програми капітальних вкладень Metinvest протягом наступних п`яти років (зокрема в недавно придбане ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча») і на корпоративні цілі.

Довідка УНІАН. «Метінвест» – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Акціонерами Групи "Метінвест" є Група СКМ (75%) і група компаній СМАРТ (25%), які беруть участь в управлінні Групою "Метінвест" на партнерських засадах.