Світова економіка як і раніше повна суперечностей

Український фондовий ринок у грудні минулого року нарешті ожив. У той час, коли світові біржі росли протягом попередніх місяців, незважаючи на проблеми найслабкіших членів Євросоюзу і часом не дуже вражаючі новини економіки США, наш ринок значно відставав від світових бірж. Проте в грудні він йшов у ногу із зарубіжними майданчиками, а іноді навіть випереджав їх за темпами зростання. Оптимістичні настрої інвесторів збереглися і в 2011 році.

Як відзначають аналітики інвестиційної компанії Phoenix Capital, українські фондові ринки першу торгову сесію в новому році провели на підйомі. Зокрема, індекс Української біржі 5 січня зріс на значні 2,02%, тоді як об`єм торгів склав скромні 140 млн. грн. Основою для зростання індексу Української біржі стало вражаюче ралі за акціями гірничо-металургійного сектора. Зокрема, Єнакіївський метзавод додав значні 8,58%, Алчевський меткомбінат - 6,49%, «Азовсталь» - 6,15%, Ясинівський КХЗ - 2,03%, Aвдіївський КХЗ - 0,67%.

На глобальних ринках інвестори також продовжили демонструвати позитивні емоції. За словами аналітиків компанії Astrum Investment Management, позитивний настрій на ключових фондових майданчиках США перенісся в 2011 рік. Індекс S&P 500 завершив перший тиждень нового року на відмітці 11674 пунктів, що на 0,7% вище за передсвятковий рівень. Індекс DJIA склав 1271,5 пункту, що на 1% вище за передсвяткові значення. Як вважають аналітики, оптимізм підтримувався хорошими даними з ринку праці США. Згідно з даними від компанії ADP, в грудні кількість зайнятих в економіці США збільшилася на 297 тис., в порівнянні з очікуваним значенням у 100 тис. Рівень безробіття в США знизився з 9,8% в листопаді до 9,4% в грудні. Проте, на думку аналітиків, безхмарну картину дещо затьмарили офіційні дані про кількість нових робочих місць, що суперечать статистиці ADP. У грудні в економіці США, за винятком сільського господарства, було створено 103 тис. робочих місць, тоді як консенсус-прогноз передбачав створення 150 тис. місць.

«Бочка меду з ложкою дьогтю» - так можна загалом охарактеризувати ситуацію на фондових ринках, яка склалася в останні місяці минулого року і перенеслася в рік нинішній. Тобто біржі ростуть, гравці вірять у перспективи світової економіки, проте ситуація залишається далеко не безхмарною. Зокрема, проблеми Єврозони в новому році нікуди не зникли і одержали своє продовження. Хоч і тут нарешті з`явився деякий привід для оптимізму.

Як відзначає аналітик компанії Astrum Investment Management Денис Бєлов, 10 січня на світових фондових біржах спостерігалася низхідна динаміка. Цього дня на ринку не було важливих подій, які призвели б до зростання індексів. Європейські акції знижувалися на тлі розмов про те, що Німеччина і Франція чинять тиск на Португалію для того, аби остання прийняла фінансову допомогу. Проте, євро трохи зміцнився щодо долара на тлі чуток про те, що Японія планує купити більше 20% облігацій, які мають бути випущені цього місяця Європейським фондом фінансової стабільності – спеціальною організацією, яка була створена ЄС для надання кредитів країнам Єврозони.

Але вже 12 січня на світових фондових ринках панували позитивні настрої, повідомляє Д.Бєлов. На його думку, «градус стурбованості щодо європейських боргів істотно знизився, хоча говорити про остаточне вирішення проблеми ще рано». Аукціон з продажу суверенних облігацій Португалія провела достатньо успішно. Країна одержала 0,6 млрд. євро від продажу облігацій з погашенням у 2020 році. Середня прибутковість склала 6,72%, знизившись з 6,81% за результатами листопадового аукціону і не перевищивши психологічний рівень у 7%. Попит на ці облігації перевищував пропозицію в 3,2 рази в порівнянні з 2,1 рази в листопаді. Крім того, Португалія реалізувала облігації з погашенням в 2014 році на суму 650 млн. євро з середньою прибутковістю 5,40%. Прибутковість зросла з 4,04% в порівнянні з аукціоном у жовтні, а коефіцієнт перевищення попиту над пропозицією знизився з 2,8 до 2,6.

Таким чином, підкреслює Д.Бєлов, «Португалія підтвердила здатність залучити засоби на ринку капіталу, зібравши в сукупності 1,25 млрд. євро, що є верхнім порогом оцінки суми реалізованих облігацій. Проте цей аукціон можна вважати лише відтермінуванням хвилювань інвесторів, оскільки серйознішу перевірку країна повинна буде пройти пізніше - в квітні їй належить виплатити за зовнішніми зобов`язаннями 4,5 млрд. євро, а в червні - 5 млрд. євро».

Вслід за Португалією вдало розмістили свої облігації Іспанія і Італія.

Як бачимо, проблемні країни Євросоюзу змогли залучити чималі засоби від продажу своїх бондів, на які знайшлося чимало покупців. Більше того, коло охочих придбати борг цих країн розширюється.

Зокрема, за словами начальника відділу арбітражних операцій «Брокбізнесбанку» Владислава Стельмаха, коментарі віце-прем`єра РФ Олександра Жукова дали інвесторам надію на те, що Росія приєднається до Китаю і Японії в справі купівлі європейських ДКО. О.Жуков заявив, що недавній успіх іспанських аукціонів говорить про віру інвесторів в економічний розвиток країни.

У цьому контексті варто пригадати про Китай. Новини з цієї країни останнім часом роблять на світові ринки акцій вплив, мабуть, не менший, ніж з Європи і США.

Як відзначає В.Стельмах, гравці як і раніше велику увагу приділяють даним з Китаю, що є другою за розмірами економічною системою в світі. Зміцнення єдиної валюти проти основних конкурентів в кінці минулого тижня йшло за ралі на китайському фондовому ринку. Короткострокові інвестори вважали за краще купувати ризикову валюту, незважаючи на слова дилерів, що сильніше зростання обмежують спекуляції і що Китай може повернутися до посилювання монетарної політики вже протягом найближчих тижнів. Якщо Центральний банк ухвалить рішення підвищувати базову процентну ставку, це може перешкодити зростанню світових фондових ринків і негативно позначитися на динаміці євро, «австралійця» та інших чутливих до ризику валют, вважає експерт.

Негативний вплив рішень Центробанку Китаю біржі вже відчули раніше. Д.Бєлов нагадує, що 14 січня розвинені фондові ринки закрилися з неоднорідними результатами. Порція негативних новин поступила саме з Китаю. Чергове підвищення ставок резервування Народним банком Китаю на 0,5 процентного пункту - до 19% - зробило негативний вплив на фондові ринки, примусивши акції спрямуватися вниз.

Крім цього, 14 січня нагадала про себе ще одна «слабка ланка» Єврозони. За словами Д.Бєлова, європейські ринки відчули низхідний тиск від зниження суверенного рейтингу Греції нижче за інвестиційний рівень: з «BBB–» до «BB+». Прогноз для рейтингу негативний, що означає ймовірність його подальшого зниження.

Греція в черговий раз показала, що Європа, ймовірно, ще довго залишатиметься джерелом хвилювань для ринків всіх континентів. І всі заходи, що приймаються в ЄС для вирішення проблем, поки виглядають непереконливими і лише підсилюють суперечності всередині Євросоюзу.

На думку В.Стельмаха, саміт міністрів фінансів країн Єврозони в Брюсселі закінчився практично безрезультатно. На тлі готовності стількох країн прийняти участь у порятунку слабких ланок Єврозони та успішних аукціонів міністри фінансів не поспішають міняти що-небудь в стабілізаційному фонді. Натомість вони працюють над великим пакетом реформ, який би представив адекватний механізм боротьби з кризовими ситуаціями. Проте терміни розробки даного пакету невідомі.

Суперечливі новини з Китаю і Європи, а також неоднозначні макроекономічні дані по США призвели до підвищеної волатильності на всіх світових ринках, у тому числі й українських. Зокрема, минулий тиждень дуже запам`ятався саме низкою злетів-падінь фондових індексів.

Крім цього, два тижні тому у всьому світі стартував сезон звітності. Переважно добрі результати найбільших компаній позитивно впливають на фондові ринки і підтримують зростання індексів. Проте трапляються і неприємні сюрпризи. Але це вже тема для окремої розмови...

Володимир Оранський (УНІАН)