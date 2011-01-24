Сильні звіти General Electric і Google підтримали ринки акцій – експерти

Підтримку ринкам акцій надали сильні квартальні фінансові звіти General Electric і Google, а також статдані з Європи.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Як підкреслюють аналітики, індекс ділового оптимізму в Німеччині в січні перевершив прогнози аналітиків і склав 110,3 пункту проти прогнозу в 109,9 пункту. Біржі Європи в п`ятницю, 21 січня, закрилися ростом, а біржі США - зі змішаною динамікою.

Аналітики відзначають, що український фондовий ринок у п`ятницю закрився на позитивній території. На Українській біржі в першій половині дня торги проходили на малих обсягах і без особливих ідей, а в другій половині дня увага учасників була прикута до акцій «Азовсталі» (+2,75%) і Єнакієвського метзаводу (+2,57%). Можливою причиною стала новина про випуск «Метінвестом» єврооблігацій на 500 млн доларів, які будуть спрямовані на розвиток групи. Під кінець торгової сесії злетіли акції Алчевського меткомбінату (+3,78%).

к повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 21 січня, підвищився на 0,65% - до 1 048,72 пункту. Загальний обсяг торгів склав 800 млн. 535 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 1,40% - до 2644,70 пункту. Загальний обсяг торгів склав 233 млн. 883 тис. грн., З них на терміновому ринку - 47 млн. 370 тис. грн.