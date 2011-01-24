Гірничо-металургійна група компаній "Метінвест" планує завтра розпочати презентацію нового випуску єврооблігацій. Про це УНІАН повідомили в ІК Dragon Capital з посиланням на інформацію самої групи.

Відповідно до інформації, оприлюдненої в проспекті емісії, отримані кошти планується направити на фінансування капітальних вкладень, у тому числі, у нещодавно придбаний Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча. У проекті емісії також йдеться про те, що нові зобов`язання будуть знаходитися нарівні з усією іншою заборгованістю з першочерговим правом вимоги. Вони будуть гарантуватися трьома дочірніми підприємствами "Метінвеста" (Авдєєвським коксохімом, Інгулецьким ГЗК і Харцизьким трубним заводом), до яких згодом приєднаються "Азовсталь", Північний ГЗК і Центральний ГЗК. Планується випуск єврооблігацій на суму від 500 млн. до 1 млрд. дол. з терміном обігу від семи до десяти років.

У Dragon Capital також підтвердили свій позитивний прогноз по "Метінвесту" і відзначили, що новий випуск його облігацій може бути розміщений з прибутковістю 8,0-8,5% (для семирічних паперів).

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло очікуваний пріоритетний незабезпечений рейтинг «B» планованому випуску доларових облігацій емітента METINVEST BV з терміном погашення від семи до десяти років.