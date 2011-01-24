Світові фондові ринки в п'ятницю перейшли у висхідний тренд - експерт

Світові фондові ринки в п`ятницю, 21 січня, перейшли у висхідний тренд.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

За його інформацією, європейський індекс широкого ринку DJ Stoxx 600 у п`ятницю виріс на 0,7%. Американський індекс S & P 500 додав 0,2%, у той час як DJIA підскочив на 0,4%.

Як вважає Д.БЄЛОВ, позитивний тон п`ятничних торгів задали дані з Німеччини. Індекс ділових настроїв від інституту IFO у січні зафіксував зростання на 0,5 пункту до 110,3 пункту, хоча учасники торгів очікували менш скромного зростання на 0,1 пункту. Крім того індекс ділових очікувань у січні виріс на 1 пункт всупереч очікуваного зниження на 0,3 пункту.

На думку аналітика, також порадувала ринкових гравців хороша звітність американських компаній. Прибуток Bank of America в четвертому кварталі 2010 року виявився на 41% вище прогнозного значення та на 11% вище значення третього кварталу, досягнувши 0,3 долара на акцію. Прибуток General Electric за аналогічний період склав 0,36 долара на акцію, що має на увазі зростання на 24% в квартальному вираженні і на 29% у річному. Крім того, фінансовий результат компанії перевищив ринкові очікування на 13%.

Д.БЄЛОВ повідомив, що сьогодні не очікується публікації важливих макроекономічних даних.