Випуск єврооблігацій «Метінвесту» підвищить ефективність його запозичень - експерт

Програма випуску облігацій гірничо-металургійного холдингу «Метінвест» підвищить ефективність його зовнішніх запозичень.

Таку точку зору висловив в коментарі агентству УНІАН керівник аналітичного підрозділу групи компаній ICU Олександр Вальчишен.

За його словами, програма дозволить "Метінвесту" зберігати максимальну гнучкість при роботі на ринку євробондів, оскільки вона не обмежує емітента у випуску боргових паперів ні за терміном, ні за типом відсоткової ставки, ні за твердою валютою запозичення. «Крім того, «Метінвест» зможе випускати облігації серіями у відповідний для себе час, що дозволить компанії не стати жертвою погіршення умов на ринку через не залежні від неї обставин», - підкреслив А. Вальчишен.

Як приклад він навів дебютний випуск євробондів на суму 500 млн. дол, який «Метінвест» розмістив в середині травня 2010 року з прибутковістю 10,5% річних. Це виявилося гіршим, ніж прибутковість такого ж дебютного випуску бондів на 500 млн. дол від компанії ДТЕК, який був розміщений трохи раніше - в кінці квітня 2010 року в більш комфортних ринкових умовах з прибутковістю 9,75% річних. При цьому обидві компанії на дату випуску своїх дебютних облігацій мали рівні кредитні рейтинги "B2" і "B-" від агентств Moody`s і Fitch, відповідно. Однак їхні облігації були оцінені ринком в різні проміжки часу по-різному. В останню п`ятницю, 21 січня 2010 року, на вторинному ринку прибутковість «Метівесту» на закритті дня була нижчою на 14 базисних пунктів, ніж у облігацій ДПЕК - 8,03% проти 8,17% річних, зазначив аналітик.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло очікуваний пріоритетний незабезпечений рейтинг «B» планованому випуску доларових облігацій емітента METINVEST BV з терміном погашення від семи до десяти років.

Інше міжнародне рейтингове агентство Moody`s підвищило рейтинги незабезпеченої заборгованості «Метінвесту» з рівня «В3» до «B2». Прогноз рейтингів - стабільний.

Довідка УНІАН. «Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Акціонерами Групи "Метінвест" є Група СКМ (75%) і група компаній СМАРТ (25%), які беруть участь в управлінні Групою "Метінвест" на партнерських засадах.