Українська промислово-земельна біржа проведе оцінку майнового комплексу «Ізумруд»

Українська промислово-земельна біржа визнана переможцем оголошеного Фондом державного майна України (ФДМУ) конкурсу з відбору оцінювача цілісного майнового комплекс Київського державного підприємства «Ізумруд».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

За інформацією фонду, оцінка проводиться з метою подальшого продажу «Ізумруда» на приватизаційному аукціоні.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на джерело у ФДМУ, оголошений наприкінці минулого року конкурс з продажу цілісного майнового комплексу «Ізумруд» не відбувся через те, що на нього була подана лише одна заявка. Початкова вартість майнового комплексу становила 73 млн. 704 тис. грн.

Довідка УНІАН. Київське державне підприємство «Ізумруд» займається виробництвом і реалізацією ювелірних виробів.