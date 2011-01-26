Експерти: встановлена «Метінвестом» ціна акцій ММК ім. Ілліча недостатньо приваблива

Встановлена гірничо-металургійним холдингом «Метінвест» ціна викупу акцій ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» на рівні 0,8756 грн. за 1 акцію не є досить привабливою для його міноритарних акціонерів.

Про це УНІАН повідомили опитані фондові аналітики.

Так, за словами аналітиків інвестиційної компанії Foyil Securities, враховуючи розраховану ними цільову ціну в 1,05 грн. за 1 акцію ММК, вони вважають, що участь у викупі акцій призведе до втрат для акціонерів. "Оскільки консенсус-ціна акцій ММК перевищує запропоновану «Метінвестом» ціну, ми не очікуємо участі значної кількості акціонерів у цій програмі", - відзначили в Foyil Securities. У зв`язку з цим аналітики не очікують істотного зниження кількості акцій ММК у вільному обігу. За їхніми оцінками, в даний момент кількість акцій у вільному обігу складає 0,6% -1,0% (не менше 74 млн. акцій у руках міноритаріїв). За останні 12 місяців середньоденний оборот акцій ПАТ становив 480 тис. грн.

На думку аналітиків інвестиційної групи "Сократ", новина про викуп є негативною для компанії, оскільки "Метінвест" планує викупити близько 4% (близько 495 млн. акцій) акцій, що перебувають у вільному обігу, що може негативно позначиться на їх ліквідності. В "Сократі" також зазначають, що станом на 25 січня заявлена ціна викупу на 2,5% менше ціни закриття, що може спричинити тимчасовий тиск на котирування і знизити ціну акції до рівня викупу.

Як повідомляв УНІАН, на "Українській біржі" з 7 по 18 лютого поточного року буде проведено викуп акцій ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча" у міноритарних акціонерів. Викуп буде проводитися внаслідок придбання компанією "Метінвест Б.В." контрольного пакета акцій ММК ім. Ілліча, що, згідно зі ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства", зобов`язує компанію-покупця зробити іншим акціонерам пропозицію про викуп їхніх акцій.