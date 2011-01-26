Експерти: фондовий ринок показав помірне зростання за високої торгової активності

Українські фондові ринки у вівторок, 25 січня, продемонстрували помірне зростання на тлі високої торгової активності.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданій агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, індекс Української біржі у вівторок виріс на 0,58%, а обсяг торгів склав 231 млн. грн. У лідерах зростання опинилися коксохімічні підприємства. Ясинівський і Авдєєвський КХЗ додали 4,01% і 1,69%, відповідно. «Укрнафта» (+2,33%) і «Мотор Січ» (+1,33%) також продемонстрували істотне підвищення котирувань.

За інформацією аналітиків, найсуттєвіший результат серед металургійних компаній на Українській біржі у вівторок показав Єнакієвський метзавод (+1,31%), тоді як у інших гравців ринку акції підросли незначно. Торги за паперами генкомпаній завершилися різноспрямовано. Незначні втрати, в рамках одного відсотка, зафіксували представники банківського сектору і «Укртелеком».

Аналітики повідомляють, що в Лондоні, негативну динаміку у вівторок зберіг Cadogan Petroleum (-2,38%). Незначно просіли акції JKX Oil & Gas (-0,28%). Вартість паперів Ferrexpo (-1,11%) знову знизилася, тоді як падіння котирувань «МХП» (-0,27%) виявилося незначним.

За словами аналітиків, у Варшаві зросли акції «Кернел» (+0,75%) і «Агротону» (+0,95%). Ціна паперів «Астарти» не змінилася.