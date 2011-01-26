Макростатистичні дані пригнітили інвесторів - експерти

Макростатистичні дані у вівторок, 25 січня, пригнітили інвесторів.

Така думка міститься в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, зростання індексу споживчої довіри в Німеччині і споживчих витрат у Франції були затьмарені значним падінням попереднього ВВП у Великобританії. Продовжили хвилю негативу статдані з Нового Світу, де знизилися роздрібні продажі та індекс ринку житла. Однак у січні виріс індекс споживчої довіри, що в комплексі зі стабільною політикою ФРС, деталі якої можуть бути оприлюднені сьогодні, може дати поштовх до подальшого зростання.

За інформацією аналітиків, фондові біржі США та Європи у вівторок закрилися зниженням. При цьому підтримку ринку дала хороша квартальна звітність American Express, McDonald`s і Siemens. З заокеанських корпорацій відзвітували DuPont і Johnson & Johnson, показники виручки яких перевищили прогнози аналітиків, проте підвищення чистого прибутку залишає бажати кращого.

Як повідомляють аналітики, сьогодні в США публікуються дані по продажах на первинному ринку житла за грудень і дані з запасів нафти за тиждень. Крім того, буде оприлюднена ключова відсоткова ставка ФРС США.