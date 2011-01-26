Мінфін учора залучив до бюджету 1,89 млрд. грн. від продажу ОВДП

Міністерство фінансів України на вчорашньому аукціоні залучило від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 1 млрд. 890,68 млн. грн.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, від реалізації облігацій з терміном погашення 13 липня 2011 року (термін обігу 168 днів) і дохідністю 6,75% річних до бюджету вдалося залучити 451,17 млн. грн.; 26 жовтня 2011 року (273 дні) і дохідністю 8% – 916,18 млн. грн.; 12 грудня 2012 року (686 днів) і дохідністю 10% – 510,786 млн. грн.

Мінфін також розмістив дисконтні амортизаційні державні облігації на суму 12,6 млн. грн. Передбачено 16 етапів щоквартальних погашень цих паперів у сумі 62,5 грн., починаючи з 24 жовтня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, згідно з державним бюджетом, у 2011 році уряд планує випустити ОВДП на суму 48,59 млрд. грн. без урахування їх випуску за програмами капіталізації НАК «Нафтогаз України», націоналізованих банків і фінансування Аграрного фонду.

За підсумками розміщення на первинних аукціонах облігацій внутрішньої державної позики до державного бюджету України в 2010 році надійшло 40,424 млрд. грн.

Усього в 2010 році Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених з метою збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України», банків і для погашення простроченої бюджетної заборгованості з ПДВ) на загальну суму 70,657 млрд. грн.

У 2010 році обсяг операцій з придбання ОВДП в портфелі Нацбанку склав 27,6 млрд. грн. (у грудні – майже 1 млрд. грн.), з їх продажу – 7,4 млрд. грн. (у грудні – 2,1 млрд. грн.).