Експерт сумнівається в доцільності дорозміщення грудневого випуску єврооблігацій

Доцільність дорозміщення грудневого випуску єврооблігацій сумнівна.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН старший аналітик компанії Astrum Investment Management Сергій ФУРСА.

В першу чергу, пояснив аналітик, це пов`язано з дуже коротким терміном даного випуску, який буде погашений вже в кінці 2011 року. Крім того, прогнозує аналітик, найближчим часом Міністерство фінансів України вийде на ринок з великим випуском нових єврооблігацій.

«Прибутковість єврооблігацій, випущених у грудні, складає на даний момент 3,71%, але навряд чи дорозміщення можливе без премії до ринкового рівня», - вважає С.ФУРСА.

Як повідомляв УНІАН, уряд України ухвалив рішення дорозмістити грудневий випуск єврооблігацій 2010 року на 100 млн. доларів США. Це передбачено в постанові Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року.

«Здійснити додатковий випуск облігацій зовнішньої державної позики 2010 року на суму 100 млн. доларів США згідно з Умовами, затвердженими постановою Кабміну від 15 грудня 2010 №1148, і в межах граничного об`єму державного боргу на 2011 рік», — йдеться в документі. Забезпечити виконання цієї постанови доручено Міністерству фінансів України.

Довідка УНІАН. 20 грудня 2010 року, без проведення road-show, були випущені урядові єврооблігації на 500 млн. доларів під 6,7% з погашенням 21 грудня 2011 року. У відповідній постанові Кабміну про випуск паперів була передбачена сума 600 млн. доларів.